Луганск, , 10:55 — REGNUM Автопробег в поддержку референдума по вопросу о воссоединении с Россией проходит на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 23 сентября сообщает телеграм-канал «Readovka».

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Отмечается, что участники автопробега проехали по центральным улицам города и на многих автомобилях были флаги ЛНР России, и некоторых российских регионов, также из машин звучали патриотические песни.

Кроме того, отмечается, что в автопробеге принимали участие обычные жители ЛНР, представители СМИ и водители общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что жители республики в течение восьми долгих лет ожидали проведения референдума о воссоединении с Россией.