Луганск, 23 сентября 2022, 10:55 — REGNUM Автопробег в поддержку референдума по вопросу о воссоединении с Россией проходит на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 23 сентября сообщает телеграм-канал «Readovka».
Отмечается, что участники автопробега проехали по центральным улицам города и на многих автомобилях были флаги ЛНР России, и некоторых российских регионов, также из машин звучали патриотические песни.
Кроме того, отмечается, что в автопробеге принимали участие обычные жители ЛНР, представители СМИ и водители общественного транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что жители республики в течение восьми долгих лет ожидали проведения референдума о воссоединении с Россией.