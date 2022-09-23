Бишкек, 15 марта, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Узбекистан готов более не претендовать на расположенную в Джалал-Абадской области гору Ункур-Тоо и местность вокруг нее, которые до настоящего времени были предметом спора между жителями приграничья. Об этом заявила пресс-секретарь президента Киргизии Галина Байтерек, комментируя итоги госвизита Садыра Жапарова в Ташкент.

По ее словам, остальные спорные вопросы касательно делимитации киргизско-узбекской границы продолжит решать совместная спецкомиссия.

ИА REGNUM напоминает, что общая протяженность государственной границы между Киргизией и Узбекистаном составляет 1378 км.