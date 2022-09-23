* Талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, , 10:53 — REGNUM Министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о начале работ по реконструкции и ремонту авиабазы Баграм, который ранее была крупнейшей военной базой США в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Авиабаза Баграм (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Whitney Amstutz

Оборонное ведомство сообщило в «Твиттере», что техническая группа начала работы по реконструкции и ремонту аэропорта Баграм. Министерство добавило, что группа пытается как можно скорее сделать воздушную гавань пригодной для использования.

Баграм в провинции Парван в центральном Афганистане в течение двух десятилетий был главной базой иностранных войск, в основном американских. По данным минобороны, американские войска уничтожили все объекты инфраструктуры Баграма, когда покидали Афганистан.

Аэродром Баграма имеет три больших ангара, диспетчерскую вышку, несколько вспомогательных зданий на территории 130 000 квадратных метров.

За последние два десятилетия базу Баграм посетили три президента США: Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп.