Сеул, 23 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали падение индекса цен на товары производителей. Об этом 23 сентября сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Согласно опубликованным данным, в августе индекс цен на товары производителей составил 120,12 пункта, что на 0,3% меньше по сравнению с июлем текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 8,4%.

Известно, что снижение показателя произошло впервые с октября 2020 года.

Стоимость промышленных товаров упала на 1,4%, нефтехимической продукции — на 2,4%. В частности, стоимость нефтепродуктов и угля сократилась на 8,6%.

Стоимость коммунальных услуг выросла на 3,6%, а цены на услуги — на 0,9%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.