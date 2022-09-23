Воронеж, , 10:52 — REGNUM Участки для голосования на референдумах для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей по вопросу воссоединения с Россией открыты во всех муниципальных образованиях Воронежской области. Голосование началось 23 сентября, сообщили в избирательной комиссии региона.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

Помещения для голосования работают по установленному графику, получить информацию о ближайшем месте проведения голосования можно в соответствующей территориальной избирательной комиссии области. Также в избиркоме открыта горячая линия: +7(473) 229-44-36.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на референдумах продлится пять дней, с 23 по 27 сентября.