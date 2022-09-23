Восточный Иерусалим, Палестина, 23 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина совершил нападение на мирных жителей в Восточном Иерусалиме. Об этом 23 сентября сообщает Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

По данным журналистов, нападение произошло ночью 22 сентября на перекрёстке Шалит в районе поселения Модиин. Злоумышленник нанёс ранения семерым прохожим.

Прибывшие на место нападения сотрудники полиции ликвидировали нападавшего, когда он попытался открыть стоящую у обочины машину, чтобы напасть на пассажиров.

Ещё одна террористическая атака произошла спустя несколько часов на Западном Берегу реки Иордан. Мужчина за рулём автомобиля протаранил солдата израильской армии, стоявшего на блокпосту, после чего был расстрелян.