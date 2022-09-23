Москва, , 10:50 — REGNUM Национальный антикоррупционный комитет (НАК) готовит предложения по ограничению от призыва для священнослужителям, сообщил глава НАК Кирилл Кабанов.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Есть проблема, которая выпала из контекста — мобилизация в качестве военнослужащих священнослужителей», — отметил Кабанов в телеграм-канале.

Регламентирующих документов для принятия решения призывными комиссиями по этому вопросу нет, указал он.

«Формально священнослужители не попадают под ограничения для призыва. Что делать? Готовим предложения по включению в «бронь» служителей традиционных религий и вернемся к вопросу присвоения официального статуса (ВУС, включение в штатное расписание) для лиц, осуществляющих религиозное служение в военных подразделениях», — сообщил Кабанов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 сентября президент России подписал указ о частичной мобилизации.

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