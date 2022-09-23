Калуга, , 10:55 — REGNUM Жители Калужской области по состоянию на 1 августа хранили в банках 195,5 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем в 2021 году. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника экономического отдела калужского отделения Банка России Аллу Шпак.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

Доля рублевых вкладов традиционно остается высокой — 95,4%, Жители области хранят в национальной валюте 186,5 млрд рублей. Востребованность депозитов выросла благодаря высоким процентным ставкам, которые банки предложили ещё в марте. Рост привлеченных средств происходил на срочные рублевые депозиты и текущие счета. Несмотря на уже произошедшее снижение ставок по вкладам, калужане пока в целом настроены сберегать и продолжают открывать как краткосрочные, так и долгосрочные рублевые вклады. Одновременно объем средств на счетах в банках вырос и у представителей калужского бизнеса: юридические лица держали на депозитах 41,1 млрд рублей (рост в 1,7 раза). Объем средств индивидуальных предпринимателей — 6,8 млрд рублей. За год их прирост составил 21,4%.

«Вклады — традиционно самый популярный инструмент сбережения. Гражданам очень важно обладать полной информацией обо всех условиях этого инструмента. Многие вкладчики не всегла внимательно читают многостраничные договоры с банками, поэтому были введены законодательные требования к раскрытию информации в удобном для потребителей виде. С 1 октября банки обязаны будут раскрывать основные условия вклада в краткой и понятной таблице. В ней будут указаны вид, сумма и валюта депозита, порядок начисления и выплаты процентов. Скажем, если у вклада несколько ставок, будет прописано, в какой период они действуют, какие условия надо соблюдать. Если есть ограничения на пополнение и досрочное снятие средств, это тоже будет указано в таблице. Отдельные графы будут отведены под условия продления депозита или досрочного снятия без потери процентов. Новые правила помогут потребителям лучше разобраться в особенностях вкладов, оценить реальную доходность вложений и сделать осознанный выбор между предложениями разных банков», — отметила Алла Шпак.

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