Почти 196 млрд рублей накопили на счетах жители Калужской области
Калуга, 23 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Жители Калужской области по состоянию на 1 августа хранили в банках 195,5 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем в 2021 году. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника экономического отдела калужского отделения Банка России Аллу Шпак.
Доля рублевых вкладов традиционно остается высокой — 95,4%, Жители области хранят в национальной валюте 186,5 млрд рублей. Востребованность депозитов выросла благодаря высоким процентным ставкам, которые банки предложили ещё в марте. Рост привлеченных средств происходил на срочные рублевые депозиты и текущие счета. Несмотря на уже произошедшее снижение ставок по вкладам, калужане пока в целом настроены сберегать и продолжают открывать как краткосрочные, так и долгосрочные рублевые вклады. Одновременно объем средств на счетах в банках вырос и у представителей калужского бизнеса: юридические лица держали на депозитах 41,1 млрд рублей (рост в 1,7 раза). Объем средств индивидуальных предпринимателей — 6,8 млрд рублей. За год их прирост составил 21,4%.