Калуга, 23 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Жители Калужской области по состоянию на 1 августа хранили в банках 195,5 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем в 2021 году. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника экономического отдела калужского отделения Банка России Аллу Шпак.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Доля рублевых вкладов традиционно остается высокой — 95,4%, Жители области хранят в национальной валюте 186,5 млрд рублей. Востребованность депозитов выросла благодаря высоким процентным ставкам, которые банки предложили ещё в марте. Рост привлеченных средств происходил на срочные рублевые депозиты и текущие счета. Несмотря на уже произошедшее снижение ставок по вкладам, калужане пока в целом настроены сберегать и продолжают открывать как краткосрочные, так и долгосрочные рублевые вклады. Одновременно объем средств на счетах в банках вырос и у представителей калужского бизнеса: юридические лица держали на депозитах 41,1 млрд рублей (рост в 1,7 раза). Объем средств индивидуальных предпринимателей — 6,8 млрд рублей. За год их прирост составил 21,4%.