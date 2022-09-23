Калуга, 23 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Жители Калужской области по состоянию на 1 августа хранили в банках 195,5 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем в 2021 году. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника экономического отдела калужского отделения Банка России Аллу Шпак.

Иван Шилов ИА REGNUM
Вклад

Доля рублевых вкладов традиционно остается высокой — 95,4%, Жители области хранят в национальной валюте 186,5 млрд рублей. Востребованность депозитов выросла благодаря высоким процентным ставкам, которые банки предложили ещё в марте. Рост привлеченных средств происходил на срочные рублевые депозиты и текущие счета. Несмотря на уже произошедшее снижение ставок по вкладам, калужане пока в целом настроены сберегать и продолжают открывать как краткосрочные, так и долгосрочные рублевые вклады. Одновременно объем средств на счетах в банках вырос и у представителей калужского бизнеса: юридические лица держали на депозитах 41,1 млрд рублей (рост в 1,7 раза). Объем средств индивидуальных предпринимателей — 6,8 млрд рублей. За год их прирост составил 21,4%.

«Вклады — традиционно самый популярный инструмент сбережения. Гражданам очень важно обладать полной информацией обо всех условиях этого инструмента. Многие вкладчики не всегла внимательно читают многостраничные договоры с банками, поэтому были введены законодательные требования к раскрытию информации в удобном для потребителей виде. С 1 октября банки обязаны будут раскрывать основные условия вклада в краткой и понятной таблице. В ней будут указаны вид, сумма и валюта депозита, порядок начисления и выплаты процентов. Скажем, если у вклада несколько ставок, будет прописано, в какой период они действуют, какие условия надо соблюдать. Если есть ограничения на пополнение и досрочное снятие средств, это тоже будет указано в таблице. Отдельные графы будут отведены под условия продления депозита или досрочного снятия без потери процентов. Новые правила помогут потребителям лучше разобраться в особенностях вкладов, оценить реальную доходность вложений и сделать осознанный выбор между предложениями разных банков», — отметила Алла Шпак.