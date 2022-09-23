Пекин, , 10:49 — REGNUM Бывший высокопоставленный партийный чиновник в восточнокитайской провинции Цзянсу Ван Ликэ, был 22 сентября приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за получение и предложение взяток, укрывательство и попустительство мафиозным организациям, а также подделку документов, удостоверяющих личность, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Народный суд промежуточной инстанции в Чанчуне, столице провинции Цзилинь, установил, что Ван, ранее являвшийся членом Постоянного комитета Провинциального комитета Коммунистической партии Китая в Цзянсу и главой комиссии по политическим и правовым вопросам провинциального комитета партии, использовал занимаемые им различные должности для лоббирования интересов третьих лиц. Взамен он незаконно принял деньги и подарки на сумму 440 млн юаней (около $63,04 млн).

Ван также был уличен в том, что предлагал взятки на сумму более 97,31 млн юаней другим людям, в том числе бывшему вице-министру общественной безопасности Сунь Лицзюню, среди уголовных обвинений, выдвинутых против Вана.

Общая сумма взяток, полченных Ваном, была огромной, а его преступления нанесли большой ущерб государству и народу, заявил суд. Однако был вынесен относительно мягкий приговор, поскольку Ван явился с повинной, признался в своих преступлениях и сотрудничал в возвращении своих незаконных доходов.

Суд заявил, что после двухлетней отсрочки вынесения смертного приговора приговор Вану может быть заменен пожизненным заключением в соответствии с законом, но дальнейшее сокращение срока или условно-досрочное освобождение не предусмотрено.