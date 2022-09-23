Монреаль, Канада, , 10:49 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло 138 обвинительных приговоров российским спортсменам по допинговым делам на основе базы данных Laboratory Information Management System (LIMS). Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба организации.

Врата WADA Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дела, связанные с получением WADA данных и образцов на основе базы данных LIMS в 2019 году, продолжают рассматриваться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с мая 2022 года по конец июля 2022 года были успешно вынесены обвинительные приговоры ещё по 17 делам.

Теперь общее количество дел достигло 138, причём ожидается больше, т. к. дела ещё расследуются.

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