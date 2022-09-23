Пекин, , 10:48 — REGNUM Бывший высокопоставленный законодатель провинции Хэбэй на севере Китая Сун Тайпин предстал 22 сентября перед судом по обвинению во взяточничестве в Народном суде промежуточной инстанции города Юньчэн в соседней провинции Шаньси, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Сун, бывший заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэбэй, был обвинен в том, что он использовал свои различные должности, чтобы помогать другим в заключении контрактов на строительные проекты, получении работы и продвижении по службе. Взамен он принял деньги и подарки на сумму более 69,46 млн юаней (около $9,82 млн).

В ходе судебного разбирательства прокуроры представили доказательства, которые были изучены подсудимым и его адвокатами. В своем заключительном заявлении Сун признал себя виновным и выразил раскаяние. В судебном процессе приняли участие более 70 человек, включая законодателей, политических советников и представителей общественности. Решение суда будет объявлено позднее.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший статусный заместитель арестован по подозрению в коррупции