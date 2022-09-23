Кишинёв, , 10:48 — REGNUM Бессрочная акция протеста, организованная в Кишинёве партией «Шор», длится шестой день. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

«Люди продолжают протестовать и требовать свои права на достойную жизнь и светлое и благополучное будущее. Так же молдаване хотят досрочных выборов!», — говорится в сообщении.

Протестующие требуют отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства страны, сформированного её партией «Действие и солидарность». Возле правительственных зданий установлено более 200 палаток.

Напомним, «Шор» провела массовую протестную акцию 18 сентября. На 25 сентября запланировано проведение нового митинга. Лидер партии Илан Шор, скрывающийся от правосудия в Израиле, объявил, что для победы нужно собрать 100 тыс. протестующих.

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