Саратов, 23 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал деятельность первого заместителя главы Саратова Дмитрия Алексеева и рекомендовал местным властям расторгнуть с ним трудовой договор. Исполняющая обязанности мэра Лада Мокроусова 23 сентября сообщила в своем телеграм-канале, что в отношении ее первого заместителя подписано распоряжение об увольнении.

Александра Побирей Увольнение

Володин 22 сентября находился с рабочим визитом в Саратове. Вместе с местными властями решался вопрос по переносу дороги рядом с возводимой в микрорайоне Ласточкино школы. За ошибки в проекте вину возложили на Дмитрия Алексеева.

На посту первого заместителя администрации Саратова он был с апреля 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 16 сентября пост министра молодежной политики и спорта Саратовской области покинул Роман Грибов.

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