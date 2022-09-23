Пекин, 23 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Китай расширяет свою сеть зон свободной торговли с момента вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году, заявил представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, передает 22 сентября агентство Синьхуа.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

На данный момент Китай подписал 19 соглашений о свободной торговле с 26 странами и регионами, с партнерами, охватывающими Азию, Океанию, Латинскую Америку, Европу и Африку, сообщил Шу на очередной пресс-конференции. По словам пресс-секретаря, объем торговли между Китаем и его партнерами по свободной торговле составляет около 35% от общего объема внешней торговли страны.

Страна продолжит увеличивать долю торговли товарами с нулевыми тарифами, облегчит доступ на рынки для торговли услугами и инвестиций, примет активное участие в переговорах по новым правилам для цифровой экономики и защиты окружающей среды, а также разработает новые системы для открытой экономики на более высоком уровне, сказал Шу.

Китай также подпишет больше соглашений о свободной торговле с желающими партнерами и будет работать над повышением эффективности этих соглашений, чтобы приносить пользу бизнесу и людям лучше и быстрее, добавил Шу.