Якутск, , 10:50 — REGNUM Распространяемая информация о том, что мобилизованных из Якутии граждан отравляют сразу в Донбасс, недостоверна. Об этом заявил телеканалу «Алмазный край» военный комиссар Мирнинского района республики Юрий Чуба. По его словам, резервистов из муниципалитета отправляют на сборы в Бурятию.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подготовка на полигоне продлится не менее месяца. В целом по Якутии мобилизация коснётся около 4 тыс. жителей. Из Мирнинского района распределены около 400 человек.

«Их приглашаем для прохождения действительной военной службы, приравненной к контрактной. То есть в данный момент мы их призываем, они убывают в один из территориальных учебных центров Дальнего Востока, будут там в течении месяца проходить переподготовку, потом сдадут определённые зачёты, будут прикреплены к своим воинским частям и получать как контрактники — от 200 до 300 тыс. рублей», — отметил Юрий Чуба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии пытаются понять, почему так много граждан призвали по частичной мобилизации из республики. По данным газеты «Ведомости», из Якутии призовут 1,66% мужчин, из Калмыкии — 1,415, из новосибирской области — 0,27%, из Курской — 0,9%.