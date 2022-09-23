Кабул, 23 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Первая коммерческая партия из Китая прибыла в афганскую провинцию Балх на севере Афганистана по железной дороге через Узбекистан и Киргизию.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», первый коммерческий груз из КНР прибыл в порт Хайратан на Амударье по транспортному коридору Китай — Киргизия — Узбекистан — Афганистан.

Сообщается, что этот груз включает в себя запасные части для автомобилей в 12 контейнерах.

На прошлой неделе соглашение о перевозке грузов было подписано представителями временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Узбекистана, Киргизии и Китая.

Согласно этому соглашению, коммерческие товары из Китая будут прибывать в порт Хайратон в провинции Балх на севере Афганистана.

Кудратулла Абу Хамза, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе, заявил, что запуск этого транспортного коридора является позитивным шагом в расширения торговых отношений с миром и странами региона. Он сообщил, что с открытием этого коридора коммерческие товары будут поступать в Афганистан менее чем за 15 дней, тогда как раньше на это уходило около двух месяцев.