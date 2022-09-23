Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Циклон из Сочи испортит выходные в Санкт-Петербурге, принеся с собой дожди, сообщил 23 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Горожане под зонтами Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в субботу дожди пройдут на востоке Ленинградской области, а к воскресенью доберутся до Петербурга.

«Циклон необычный и у него нет названия, так как он образуется над югом России (в районе Сочи и доходит до Москвы). А раз циклон не прошел через Европу, то западные коллеги не присвоили ему имя», — заметил синоптик.

Согласно прогнозу, в субботу 24 сентября температура воздуха в городе не поменяется, днем будет в районе +12…+14 градусов, а ночью до +7 градусов. Начиная с 25 сентября из-за дождей дневная температура понизится до +10 градусов. В Ленобласти в предстоящие выходные ожидается днем +8… +13 градусов, а ночью — 1…+8 градусов.

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