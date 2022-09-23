Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В связи с празднованием 600-летия обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Сергий Радонежский Министерство культуры Забайкалья

На четыре дня, с 00:00 25 сентября до 23:59 28 сентября, перекроют движение по Казанской улице на участке от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также по Казанской площади. На целые сутки 25 сентября нельзя будет остановиться на участке Казанской улицы и Казанской площади.

В рамках празднования 600-летия обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге пройдёт церемония принесения ковчега с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербургскую епархию. Ковчег будет храниться с 25 по 28 сентября в Казанском кафедральном соборе Петербурга.

Также к церковному празднику приурочены фестиваль «Преподобный Сергий Радонежский: 600 лет духовной защиты Отечества» с участием хоров. Проводы ковчега с частицей состоятся 28 сентября в 14:00. Затем святыня отправится в Великий Новгород.

Принесение ковчегов с частицей осуществляется с 12 июня 2022 года. Протяжённость маршрута составит порядка 30 тыс. км. Ранее святыню приняли в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока.