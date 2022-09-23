Абакан, , 10:41 — REGNUM Власти Хакасии дали разъяснения по поводу частичной мобилизации в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, 23 сентября брифинг по этим вопросам провёл начальник отдела организации управления и оповещения департамента по мобилизационной работе министерства по делам юстиции и национальной безопасности региона Сергей Максимов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, военные комиссариаты приступили к развёртыванию участков и штабов оповещения. 22 сентября в Хакасии начали вручать повестки находящимся в запасе гражданам.

Общий объём всего мобилизационного ресурса в Хакасии — более 100 тысяч человек. В рамках частичной мобилизации будут призывать отслуживших в Вооружённых силах РФ. Приоритетно тех, кто имеет подходящие военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Наличие боевого опыта — один из основных факторов.

От Хакасии, исходя из задач от Минобороны, будут прежде всего набираться граждане, имеющие первый разряд запаса. Как пояснил Максимов, это граждане до 35 лет, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава.

«На данный момент офицеры запаса из Хакасии призываться не будут», — отметил он.

Призыв не коснётся проходящих срочную службу, студентов, учащихся. Также призыву по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Получив повестку, гражданин должен прибыть в свой военный комиссариат. С собой необходимо взять паспорт, военный билет, документ, подтверждающий военно-учётную специальность, водительские права и так далее. Медкомиссии готовы к приёму прибывших. Их ожидает углубленное медосвидетельствование.

Призванные в рамках частичной мобилизации в обязательном порядке пройдут дополнительную подготовку в одной из воинских частей Центрального военного округа. Этот процесс займёт несколько месяцев. В зону проведения СВО их отправят после формирования отделений, взводов, рот и батальонов.

«И не в первый эшелон. Никто не собирается отправлять необстрелянных, необученных граждан», — заверил Максимов.

Добавим, за мобилизованными будут сохранены рабочие места. Им гарантируют все меры социальной поддержки и все полагающиеся льготы. Призванные из запаса приравниваются к военнослужащим по контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, регион с первых дней спецоперации чётко выполняет все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

Власти Хакасии обещают обеспечить всех мобилизованных от республики граждан «наборами с предметами первой необходимости».

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