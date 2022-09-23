Берлин, , 10:41 — REGNUM С серьёзными трудностями с окупаемостью своего производства столкнулись производители туалетной бумаги из Германии в результате резкого роста цен на энергоносители. Об этом 23 сентября сообщает британская газета Financial Times.

Туалетная бумага Pixabay.com

По данным издания, из-за энергетического кризиса и связанных с ним роста цен на газ, электроэнергию и целлюлозу, а также увеличения транспортных расходов, немецкие производители туалетной бумаги вынуждены «либо сокращать объемы выпуска, либо закрываться».

Также указывается, что один из самых крупных в ФРГ производителей — фирма Hakle, подала заявление на банкротство, так как из-за резко выросших затрат на производство она не сумела вовремя согласовать с розничными сетями необходимое увеличение цен на свою продукцию.

Кроме того, уточняется, что на фоне роста цена на энергию самый крупный производитель туалетной бумаги в Германии — компания Essity — уже повысила цены на свою продукцию на 18%, создала инфраструктуру по приему сжиженного природного газа вместо трубопроводного и получила разрешение на использование водорода в качестве источника энергии.

При этом отмечается, что в целом в этой отрасли экономики ФРГ «установилось тревожное настроение» и эти компании вынуждены выбирать, каким производственным линиям отдавать приоритет в условиях возможного квотирования энергопотребления в грядущую зиму. В свою очередь, эксперты указали изданию, что проблемы производителей туалетной бумаги — это только часть общего наметившегося в Германии спада промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены ЕС планируют в ближайшие недели прийти к общему решению по поводу установлении потолка цен на российскую нефть на фоне объявления в России частичной мобилизации.