Москва, , 10:41 — REGNUM На уходящей (19-25 сентября) неделе Telegram-каналы России рассказали множество курьезов и занимательных историй со всех уголков страны. Осеннее открытие фонтана, брак за ремонт, распродажа осиновых кольев и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Пока в регионах потихоньку начинают готовиться к Новому году, в Москве заметили гражданина, который выбросил новогоднюю елку. «Какой-то слабак выбросил елку. Всего 3 месяца до Нового года не дотянул», — иронизирует «Москва сейчас».

«Тульские новости» рассказали, что на «Авито» житель Тулы стал продавать осиновые колья для защиты от нечистой силы. Продавец пишет, что колья заточил самостоятельно в Вальпургиеву ночь и в Ильин день. Они нужны, чтобы оградить жилище от «нечистой энергии». Деньги он обещает вернуть, если товар не подойдет.

В Ельце Липецкой области неожиданно открыли фонтан, хотя во всей стране их уже начинают закрывать перед зимним сезоном. Все дело в условиях контракта, по которому благоустройство местного сквера, в том числе запуск светомузыкального фонтана, должно завершиться до конца октября. «Лишь бы морозы не ударили, а то как же тогда фонтан принимать?» — комментирует «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге пациент военного госпиталя решил обойти запрет на постороннюю еду, заказал себе продукты, скинул из окна курьеру трос из простыни — и поднял заказ к себе в палату. «Пациент, видимо, не признает каши и супы без соли, он решил заказать себе доставку еды и доставил блюда воздушным путем, через окно», — цитирует очевидцев канал «Как дела, Санкт-Петербург?»

В Карелии случилось оригинальное преступление. На трассе похитили около сорока сигнальных столбиков. «СЗФОшная» узнала, что ущерб составил более 45 тысяч рублей, но решительно непонятно, для чего ворам понадобились сигнальные столбы…

В Зеленоградске официально закрылся купальный сезон. Он оказался необычным. Приятным сюрпризом стало то, что несмотря на продолжающийся туристический бум, в отличие от прошлых лет в окрестностях города не было ни одного утонувшего. «Балтийский форпост» считает, что это неслучайно: на пляжах очень активно работали спасательные службы.

Заканчивается история качелей-мема из парка «Зарусье» в Архангельске. Их установили в 2019 году, но уже на следующий день детвора их сломала. Сиденье качелей после этого прикрепили цепью к земле, чтобы сильно не раскачивались. Фотографии «модернизированного» аттракциона разошлись по всей России. Не помогло, качели все равно сломали, от них осталось лишь основание в форме буквы «П». Скоро его демонтируют. «Очень странная история и совсем не понятно, почему качели так и не смогли починить», — удивляется «Дед Помор».

Приволжский федеральный округ

В Янауле в Башкирии один из жильцов многоквартирного дома решил, что квартира у него не слишком большая, и под окнами, рядом с домом, построил для себя баню, гараж и заодно теплицу. Разрешений у него не было, передает Ufa_rb. Удивительно, что ему удалось некоторое время все же попользоваться своими постройками, но в конце концов их принудили снести.

«Голос торамы» пишет, что в Мордовии станут выращивать экзотическую рыбу — африканских сомов, почти бескостных и с небольшим количеством чешуи. По вкусу они напоминают угря и семгу. Скоро африканско-мордовский деликатес может появиться на прилавках.

В Самаре завелся таинственный персонаж, которого прозвали «человек-пакет», «бог пакетов» и «пакетный ниндзя». «Злой самаритянин» сообщает, что гражданин отличается крайне необычным одеянием: верхняя одежда закрыта пакетами черного цвета, обувь — в бахилах. Мужчина ходит так в магазины, гуляет по улицам, ездит в общественном транспорте. Никакой смысловой нагрузки образ, кажется, не несет.

Пензенские пожарные сыграли в Fireball и привлекли внимание горожан. Fireball — разновидность футбола для пожарных, в него играют в полной экипировке: боевой одежде, каске и т.д. Чтобы выдержать такой матч, нужна большая выносливость и хорошая физическая форма, уточняет «Сурский край». В соревнованиях приняли участие шесть команд.

Южный федеральный округ

«Жесть Краснодара и края» рассказала печальную и необычную историю про фуру, которая задавала своего водителя. В районе Туапсе дальнобойщик решил покурить, припарковался на обочине, вышел и встал перед кабиной. Внезапно в его фуру ударился грузовик, та сдвинулась и насмерть задавила курившего мужчину. Подробности выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В Ялте набирает популярность новая достопримечательность — «кладбище троллейбусов». «Южная башня» передает, что техника стоит на природе со времени наводнения летом прошлого года и выглядит очень антуражно.

Северо-Кавказский федеральный округ

Жители Дагестана, пишет «Исрафил Исрафилов», наладили экспорт кизяка — сушеного навоза, который используется в качестве топлива. Говорят, кизяк продают в Молдавию, Польшу и Литву. Более того, спрос уже опережает предложение.

Уральский федеральный округ

«Аццкая тюменская романтика подъехала», — пишет «Аццкий тюменец». Жительница города заключила фиктивный брак с мигрантом, которому потребовалось разрешение на временное проживание в России. В обмен тот обещал отремонтировать ей дом.

«Бажовский сказ» узнал, что едва в Свердловской области официально ликвидировали штаб по борьбе с ковидом, как в торговых центрах почти тут же открыли пункты вакцинации от коронавируса. Потому что ситуация с вирусом остается непростой, а коллективный иммунитет постепенно снижается.

Сибирский федеральный округ

«НГС Новости Новосибирска» рассказал про беременную белку, которая уже не первый год ходит по Академгородку и привлекает внимание горожан. Фотографии белки с очень большим животом разносятся по городским пабликам. «Надеемся, что на этот раз она точно родит. А то с таким животом по веткам особо и не поскачешь», — пишет автор канала.

Дальневосточный федеральный округ

Удивительно нелепое ДТП случилось в Бурятии. Мимо поста ДПС пронеслась перевернутая машина, остановилась неподалеку и загорелась. Сотрудники бросились к ней и спасли водителя. Оказалось, что 41-летний владелец «Тойоты» решил погонять по ночным дорогам и для настроения опрокинул пару стопок. В дороге руль перестал его слушаться, авто врезалось в препятствие, опрокинулось и проскользило на крыше прямо к посту ДПС. Водитель, по словам Babr Mash, отделался царапинами, ссадинами и легким испугом. Наверняка его ждет непростое разбирательство.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 30 сентября.