Бухарест, 23 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В результате спецоперации проведённой сотрудниками полиции и инспекции министерства труда Румынии на одном из промышленных предприятий Бухареста было обнаружено 800 нелегальных мигрантов. Об этом 23 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительной информации, иностранцы были заняты на производстве и проживали в подсобных помещениях. Все соответствующие работники задержаны. Предполагается, что в ближайшее время они будут доставлены в один из региональных пунктов для беженцев.

Согласно официальным данным, предприятие, название которого не уточняется, оштрафовано на 200 тыс. леев ($40 тыс.).

Ведется следствие.