Пекин, 23 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Основное сооружение крупнейшей в Китае строящейся базы хранения сжиженного природного газа (СПГ) было завершено 22 сентября в провинции Цзянсу на востоке Китая, когда был закрыт последний сверхразмерный резервуар для хранения, сообщает агентство Синьхуа.

Ирина Зубарева Хранилища СПГ

Расположенная в городе Яньчэн база может похвастаться общей вместимостью 2,5 млн кубометров, при этом шесть резервуаров для хранения СПГ вместимостью 270 000 кубометров каждый, а остальные четыре вмещают 220 000 кубометров каждый.

По словам строителя China Construction Electric Power Construction Co., Ltd., крыша резервуара для хранения СПГ размером с футбольное поле и весом 1200 тонн была поднята более чем на 60 метров с помощью давления воздуха.

База хранения, которую планируется ввести в полную эксплуатацию в 2023 году, сможет перерабатывать около 6 млн тонн СПГ в год, что составляет около 8,5 млрд кубометров природного газа. Он способен удовлетворить спрос на жилье в провинции Цзянсу, население которой составляет около 85 млн человек, в течение 28 месяцев.

Мощности базы достаточны для того, чтобы ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 28,5 млн тонн, что эквивалентно посадке 60 млн деревьев.