Южно-Сахалинск, 23 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Жителям России в период принятия сложных решений для защиты страны необходимо не только мобилизоваться, но и сплотиться, уверена директор школы №32 в Южно-Сахалинске Светлана Бетнарская.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

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«Я уверена, что принятое главой государства решение о частичной мобилизации — верное. Решение нужно для защиты нашей Родины. Сейчас сложилась такая ситуация, когда действительно следует мобилизовать силы, сплотиться. Необходимо, чтобы были выполнены все задачи, которые поставило руководство страны в рамках реализации специальной военной операции», — цитирует Бетнарскую пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую очередь Вооруженные силы нуждаются в мотострелках, танкистах, водителях и артиллеристах, особенно имеющих боевой опыт, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.