Тартус, Сирия, 23 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Судно с нелегальными мигрантами затонуло у берегов острова Арвад на западе Сирии. Об этом 23 сентября сообщает Al-Watan со ссылкой на Генеральную дирекцию сирийских портов.

Лодка с мигрантами

По последним данным, 22 сентября моряки с кораблей, стоящих на рейде порта Тартус, сообщили о том, что море принесло на берег тела нескольких утонувших людей.

Местные власти направили в район крушения судна спасательные катера, которые смогли спасти часть беженцев. По состоянию на утро 23 сентября были спасены 20 человек, которых направили в госпиталь города Тартус, официально погибшими числятся 34. Предположительно, речь идёт о судне, которое отправилось с ливанского пляжа Миниех. На момент отправления на борту находилось от 120 до 150 мигрантов.