Питтсбург, США, , 10:39 — REGNUM Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предостерег европейские страны от раздора в борьбе за собственную энергетическую безопасность надвигающейся зимой, которая грозит разрушить единство ЕС и вызвать социальные волнения, о чем сообщает Financial Times.

Дикий запад Цитата из к/ф «Тумстоун: Легенда дикого запада». Реж. Джордж П. Косматос, Кевин Жарр. 1993. США

В интервью на открытии Глобального форума по действиям в области чистой энергетики в Питтсбурге 22 сентября Бироль сказал, что опасается «сценария Дикого Запада», если европейские страны ограничат поставки или прекратят сотрудничество с соседями на фоне растущего беспокойства по поводу нехватки топлива.

«Последствия будут очень плохими для энергетики, очень плохими для экономики, но чрезвычайно плохими в политическом плане, — предостерег Бироль. — Если Европа провалит проверку в энергетике, это может выйти за рамки энергетических последствий».

В ЕС обостряются разногласия, несмотря на попытки сохранить единый фронт на фоне стремительного роста цен на энергоносители, который поставил регион на грань экономической рецессии. Нарастающий кризис вызывает опасения, что некоторые страны могут заключить сделки на поставку энергоресурсов из России или ограничить их экспорт соседям.

Есть «два сценария», по словам Бироля: «ЕС и его члены будут работать солидарно, поддерживая друг друга… или есть другой сценарий, когда каждый сам за себя. Одна из основополагающих ценностей ЕС — солидарность. Это [второй сценарий] негативно повлияет на роль ЕС в мире».

Бироль также предостерег от европейцев от самоуспокоенности после того, как им удалось пополнить запасы природного газа в преддверии максимального спроса в зимние месяцы.

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