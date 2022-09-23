Казань, 23 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы скорее всего будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным не раньше ноября 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе Международного банковского форума.

Minfin.ru Алексей Моисеев

Напомним, ранее правительство РФ одобрило проект трехлетнего бюджета. Сообщалось, что при формировании бюджета правительство исходило «из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента».

«Бюджет только вчера одобрен правительством для внесения в Государственную думу. Принимает бюджет Государственная дума. Еще долгий и тяжелый процесс предстоит впереди, поэтому, думаю, что президент подпишет не раньше ноября», — сказал Моисеев.