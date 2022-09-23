Москва, 23 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») намерен проситься на самый опасный участок фронта и «готов работать фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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"Самое худшее, что может быть сейчас — это раскол. Только вместе, сообща, объединившись вокруг нашего Президента, мы можем победить. И мы обязательно победим!» — заявил Хубезов.

Хубезов является офицером запаса, он принял решение о мобилизации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение принять участие в специальной военной операции приняли также зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин («Единая Россия»), зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия»), зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол («Единая Россия»), зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

В Донбассе с момента начала спецоперации находятся депутаты Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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