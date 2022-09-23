Пекин, 23 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Главный судья Китая призвал к совершенствованию механизмов сотрудничества между высшими судами стран БРИКС и совместной работе над новой главой в сотрудничестве судебных органов, сообщает 22 сентября газета China Daily.

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

Gпредседатель Верховного народного суда Китайской Народной Республики Чжоу Цян выступил с соответствующими предложениями в своей речи во время участия в Форуме главных судей БРИКС, который недавно проходил как онлайн, так и оффлайн.

Чжоу сказал, что Верховный народный суд Китая готов сотрудничать с высшими судами других стран БРИКС для продвижения прагматичного сотрудничества в областях безопасности, защиты прав собственности, цифровой экономики, «интеллектуальных» систем поддержки судебных процессов и разрешения споров, а также для содействия более качественному судебному сотрудничеству.