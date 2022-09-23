Париж, , 10:38 — REGNUM Среди секретных документов, изъятых ФБР у бывшего президента США Дональда Трампа, был обнаружен файл, касающийся президента Франции Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью, которое транслировалось американскому каналу CNN, президенту Франции Эммануэлю Макрону задали вопрос о секретных документах, касающихся его, обнаруженных ФБР в доме бывшего президента Дональда Трампа.

«Я читал об этом в нескольких газетах, но если у вас есть дополнительная информация, я был бы рад её получить», — заявил журналистам глава французского государства.

В резиденции Дональда Трампа в штате Флорида было изъято несколько документов с грифом «совершенно секретно» или «конфиденциально». Среди них был обнаружен документ «1A Info re: президент Франции», без каких-либо дополнительных подробностей.

«Я бы не сказал, что очень приятно видеть такую ​​информацию, но я каждый день стараюсь быть немного менее параноидальным», — добавляет Эммануэль Макрон, который говорит, что в настоящее время он «довольно расслаблен».

«Я хотел бы получить больше информации, но это не в моих силах», — говорит он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Брюссельского института Брейгеля, государства-члены Европейского союза выделили на меры по борьбе с ростом цен на сырьевые товары в общей сложности 450 млрд евро в период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года.

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