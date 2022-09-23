Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге скончался сотрудник полиции, который получил травмы в момент преследования пьяного лихача. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Мужчина умер во время осуществления хирургического вмешательства. У него не выдержало сердце.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 22 сентября на 22-м километре дублёра Сибирского тракта. Экипаж ГИБДД гнался за пьяным нарушителем и врезался в тягач. Напарник погибшего получил лёгкие травмы. А лихача позднее всё же задержали.