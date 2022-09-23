Тамбов, 23 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Арбитраж Тамбовской области признал обоснованными претензии компании «ЦентрМетроКом-Энерго» к жилищно-строительному кооперативу № 16, созданному в Мичуринске более 50 лет назад, и ввёл первый этап в процедуре банкротства — наблюдения. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела появилась запись судьи Зверевой — «ввести наблюдение, признать требования заявителя обоснованными». Сам вердикт пока для ознакомления не доступен.

Напомним, дело слушалось с января 2022 года.

Основанием обращения в суд кредитор назвал долг в размере 1 684 741,13 рубля.

Кооператив был создан в 1971 году. Председатель — Геннадий Панин. Он же числится главой кооператива, созданного в 1994 году, — ЖСК №18.