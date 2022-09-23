Осло, , 10:48 — REGNUM Дополнительный доход правительства Норвегии в результате высоких цен на электроэнергию намного выше, чем предполагалось ранее. Общая дополнительная прибыль составит 73 млрд норвежских крон. Об этом сообщает информационное агентство Norway Today.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

В структуре дополнительного дохода в 73 млрд норвежских крон (более 421 млрд рублей — прим. ИА REGNUM) 3 млрд крон (более 17 млрд рублей) в виде налога на добавленную стоимость и 14 млрд крон (более 80 млрд рублей) в виде дивидендов владельцу.

«Мы сделали новые оценки. Они показывают, что государство получит чрезвычайный доход от гидроэнергетики, превышающий обычные годы, в размере 70 миллиардов норвежских крон в 2022 году», — сказал Кнут Кропелиен, управляющий директор Energi Norge.

По оценкам правительства, в этом году государство потратит 41 млрд норвежских крон (более 236 млрд рублей) на субсидии на электроэнергию для домашних хозяйств.

«70 миллиардов показывают, что мы можем покрыть схему поддержки электроснабжения для домашних хозяйств и схему поддержки бизнеса. Кроме того, у нас есть возможность финансировать другие социальные пособия для общества. Это хорошие новости», — добавил Кропелиен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что части ветряных турбин в норвежском Сортланде отваливались из-за сильных ветров в течение двух лет. С 2020 года было зарегистрировано по меньшей мере семь инцидентов с падением элементов.

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