Магас, , 10:36 — REGNUM В Ингушетии продолжается формирование именной Ингушской роты. Первая группа добровольцев уже выполняет задачи, поставленные руководством страны в рамках специальной операции на территории б. УССР. Чтобы позволить им отдохнуть и побывать в отпуске на родине, набирают вторую группу добровольцев. Об этом 22 сентября сообщил военком Ингушетии Тимур Местоев в ходе совещания с представителями органов власти муниципалитетов, видеокадры с которого показала телекомпания «Ингушетия».

Флаг Ингушетии

По его словам, численность первого набора составила 46 человек. В настоящее время планируется набрать 96 человек, выразивших желание заключить контракт на три месяца. Помимо положенных контрактникам выплат, из регионального бюджета выплачивается по 100 тыс. рублей.

Набранные на военную службу по контракту будут отправлены для выполнения задач в ходе спецоперации на территории б. УССР.

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