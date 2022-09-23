Новосибирск, 23 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Новосибирске 23 сентября открылись четыре участка для проведения референдума по воссоединению с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они будут работать по 27 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба тюменского отделения МГЕР В ЛНР готовятся к референдуму

«Избиратели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года: в Новосибирске по адресу ул. Романова, 23, Центр молодежи «Альтаир» (зарубежная участковая комиссия Луганской народной республики, зарубежная участковая комиссия Херсонской области) и по адресу Красный проспект, 72, Авиационный колледж (зарубежная участковая комиссия Донецкой народной республики, зарубежная участковая комиссия Запорожской области», — уточнили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что избиратели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены были уехать со своих территорий и в настоящее время находятся в Новосибирской области, смогут проголосовать на референдумах. При этом новосибирский избирком только помог организовать голосование, но вмешиваться в процесс и в подсчёт голосов не будет.

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