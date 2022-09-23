Сеул, 23 сентября 2022, 10:34 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 22 сентября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 28%, что на 5% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 61% респондентов. Показатель вырос на 2%.
Известно, что уровень одобрения политики главы государства упал ниже 30% через неделю после того, как он снова поднялся.
Эксперты отмечают, что спад показателя произошел на фоне отказа правительства от плана строительства нового государственного гостевого дома и того, что Юн Сок Ёль не смог оставить запись в книге соболезнований на церемонии публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветы II.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» и оппозиционной Демократической партии «Тобуро» составил 34%.