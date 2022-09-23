Сеул, 23 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Южной Корее вновь зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 20 по 22 сентября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 28%, что на 5% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 61% респондентов. Показатель вырос на 2%.

Известно, что уровень одобрения политики главы государства упал ниже 30% через неделю после того, как он снова поднялся.

Эксперты отмечают, что спад показателя произошел на фоне отказа правительства от плана строительства нового государственного гостевого дома и того, что Юн Сок Ёль не смог оставить запись в книге соболезнований на церемонии публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветы II.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» и оппозиционной Демократической партии «Тобуро» составил 34%.