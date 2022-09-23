Уфа, 23 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Рейдовые мероприятия, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения, продут в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Он сообщил, что рейды начнутся с вечера 23 сентября и продлятся до конца текущей недели.

Севастьянов отметил, что особое внимание будет уделяться нетрезвым водителям, а также пассажирским перевозкам.

«Будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 50 нарушений в деятельности автошкол.