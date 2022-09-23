Москва, , 10:32 — REGNUM Уголовные дела после обстрела курского приграничного села Елизаветовка, а также инцидента на электроподстанции Суджа 22 сентября поручил возбудить председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Так, 22 сентября, предположительно, с воздуха на электроподстанцию Суджа в Курской области у границы с территорией бывш. УССР был сброшено неустановленное взрывное устройство, что привело к выходу из строя трансформатора. Возгорание быстро потушили, перебоев с подачей электроэнергии не возникло.

В тот же день приграничное село Елизаветовка Глушковского района Курской области подверглось миномётному обстрелу со стороны сил ВСУ.

«Есть повреждения местной фермы и школы, граждане не пострадали», — уточнили в СК.

Бвстрыкин дал поручение провести следственные действия и зафиксировать все следы преступлений, а также принять меры по установлению причастных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области сообщил, что по Елизаветовке было выпущено несколько снарядов, точка была подавлена ответным огнём, пострадавших нет.