Москва, , 10:32 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Напомним, впервые олимпиада была организована в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина.

В заседании приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус"Елена Шмелёва, представители Минобрнауки, Минфина, Минцифры, Минпросвещения, МИД России, Минтруда, администрации Краснодарского края и города Сочи, а также ведущих вузов и научных организаций страны.

Основным вопросом повестки стала готовность всех ответственных ведомств к проведению финального этапа олимпиады, который состоится10−14 октября в «Сириусе».

"Олимпиада стала новым молодежным движением. В этом году география ее стран-участников расширилась с 7 до 12 государств. В отборочном этапе приняли участие почти 40 тысяч школьников и студентов из России, стран БРИКС и ШОС. В финал вышло около 500 человек, более 100 из них — иностранные студенты. Сейчас мы выходим на финишную прямую подготовки. Уже согласованы олимпиадные задания, готовы, как и было поручено на предыдущем заседании, образовательная, спортивная и культурная программы. Особое внимание будет уделено медицинскому сопровождению и обеспечению безопасности всех участников состязаний», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В рамках финального этапа молодые люди смогут пообщаться с экспертами в области финансов и финансовой безопасности, провести встречи с потенциальными работодателями, принять участие в круглых столах, дебатах, семинарах, практикумах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, и т.д. Также командам школьников и студентов предстоит проектная работа с помощью обучающей системы «Графус». Для них подготовлена имитация реального финансового расследования, которое проводится совместно с экспертами Росфинмониторинга.

«Мы рады видеть, что интерес молодежи к теме финансовой безопасности растет. Со своей стороны мы делаем все, чтобы он не ослабевал. На каждом этапе задания становятся интереснее и имеют конкретную практическую направленность. Это позволяет ребятам не только повышать свою финансовую грамотность, но принимать взвешенные решения о выборе своей будущей профессии», — добавил Юрий Чиханчин.

Напомним, в прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.

Проведение данной Олимпиады соответствует задачам и целям нацпроекта «Образование», основная цель которого — обеспечение возможностей для самореализации и развитие талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе используя такие механизмы, как проведение олимпиад.