Ярославль, , 10:40 — REGNUM Депутаты профильного комитета Ярославской областной думы не поддержали сокращение количества заместителей председателя. Такое решение было принято на заседании комитета по депутатской деятельности и регламенту.

Ярославская областная дума

Сократить должность одного из зампредов предложил председатель думы Михаил Боровицкий в связи с уходом с этого поста депутата Сергея Якушева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Якушев вновь возглавил Ярославский радиозавод, в связи с чем переходит на работу депутатом на непрофессиональной основе. Однако членам комитета идея создавать и сокращать должности «под человека» не понравилась.

«Честно говоря, я не понимаю. Захотели — прибавили, захотели — убавили. Пришел человек — прибавили, ушел человек — убавили. Есть сколько-то заместителей, есть председатель, есть руководители комитетов. В начале созыва приняли, давайте придерживаться этого. А то получается у нас должность создается под человека или человек под должность? Непонятно. Вот пришли два новых коллеги. Может быть, кто-то из них хочет стать заместителем? Предлагаю не поддерживать данное решение», — заявил Сергей Хабибулин.

Поддержал эсера Хабибулина и представитель ЛДПР Андрей Потапов. По итогу «за» проголосовало 4 человека из необходимых 5. Решение не было принято. Между тем вопрос всё же будет вынесен на пленарное заседание думы.

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