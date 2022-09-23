Депутаты Яроблдумы не хотят убирать место зампреда
Ярославль, 23 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Депутаты профильного комитета Ярославской областной думы не поддержали сокращение количества заместителей председателя. Такое решение было принято на заседании комитета по депутатской деятельности и регламенту.
Сократить должность одного из зампредов предложил председатель думы Михаил Боровицкий в связи с уходом с этого поста депутата Сергея Якушева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Якушев вновь возглавил Ярославский радиозавод, в связи с чем переходит на работу депутатом на непрофессиональной основе. Однако членам комитета идея создавать и сокращать должности «под человека» не понравилась.
Поддержал эсера Хабибулина и представитель ЛДПР Андрей Потапов. По итогу «за» проголосовало 4 человека из необходимых 5. Решение не было принято. Между тем вопрос всё же будет вынесен на пленарное заседание думы.