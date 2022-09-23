Вашингтон, 23 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Лина Сардархейль, трёхлетняя девочка из афганской семьи, пережившая теракт в аэропорту Кабула, более девяти месяцев назад пропала без вести в Сан-Антонио, штат Техас, США. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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«Мы приехали в Америку из Афганистана, чтобы жить в безопасности, а здесь вся моя жизнь была разрушена», — рассказал её отец.

Девочка исчезла 20 декабря 2021 года, когда она играла с другими детьми в жилом комплексе в Сан-Антонио. Зармина Сардархейль, мать трёхлетней Лины, рассказывает, что оставила дочь без присмотра менее чем на пять минут, а потом поняла, что её нет среди детей.

По данным New York Times, затем она в течение 30 минут оббегала все квартиры в их комплексе, чтобы найти свою дочь, прежде чем связаться с Риазом Сардархейлем, отцом Лины.

«Я все время думала, что Лину найдут», — сказал Зармина.

Полиция Сан-Антонио заявляет, что не нашла ни свидетелей, ни конкретных улик исчезновения Лины. ФБР также сотрудничает с полицейским управлением Сан-Антонио в связи с исчезновением и возможной смертью Лины.

Начальник полиции Сан-Антонио Уильям Макманус говорит, что они проработали все версии, но так и не смогли найти девочку.

«Я никогда не сдаюсь, — сказал он. — Я уверен, что полиция будет и дальше вести это дело».

New York Times сообщает, что за информацию, ведущую к обнаружению Лины, предложено вознаграждение в размере 250 000 долларов.

Исчезновение Лины вызвало страх у афганских граждан в Сан-Антонио.

Аминулла Амир, один из жителей города, говорит, что всегда испытывает беспокойство, когда ведёт своих четверых детей в парк: «Я всегда присматриваю за ними. Я боюсь, что они исчезнут, как Лина. Мы всегда думали, что в Америка мы будем в безопасности. Но сейчас мы в этом не слишком уверены».