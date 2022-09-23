Биробиджан, , 10:34 — REGNUM Среднегодовая скорость прироста цен в Еврейской автономии снизилась до 14,6%. Об этом проинформировало региональное отделение Центробанка РФ. Подешевели пиломатериалы благодаря переориентации на внутренний рынок. Также снизился рост цен на легковые автомобили благодаря увеличению количества ввозимых через Владивосток машин.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, объемы выросли вдвое. Расширение предложения способствовало замедлению инфляции», — рассказала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по ЕАО Екатерина Воробьёва о снижении инфляции в сфере легковых авто.

Что касается пиломатериалов, то их перестала закупать у России Япония, поэтому предложение на внутреннем рынке возросло.

Как сообщало ИА REGNUM, прирост цен в Якутии стал идти медленнее. Снижение темпа инфляции продолжается второй месяц. В августе 2022 года инфляция в Якутии составляла 11,2%, в июле — 11,7%. Причинами такой тенденции называют ослабление потребительского спроса и укрепление рубля.