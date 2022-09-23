Биробиджан, 23 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Среднегодовая скорость прироста цен в Еврейской автономии снизилась до 14,6%. Об этом проинформировало региональное отделение Центробанка РФ. Подешевели пиломатериалы благодаря переориентации на внутренний рынок. Также снизился рост цен на легковые автомобили благодаря увеличению количества ввозимых через Владивосток машин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, объемы выросли вдвое. Расширение предложения способствовало замедлению инфляции», — рассказала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по ЕАО Екатерина Воробьёва о снижении инфляции в сфере легковых авто.

Что касается пиломатериалов, то их перестала закупать у России Япония, поэтому предложение на внутреннем рынке возросло.

Как сообщало ИА REGNUM, прирост цен в Якутии стал идти медленнее. Снижение темпа инфляции продолжается второй месяц. В августе 2022 года инфляция в Якутии составляла 11,2%, в июле — 11,7%. Причинами такой тенденции называют ослабление потребительского спроса и укрепление рубля.