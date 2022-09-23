Москва, , 10:29 — REGNUM В настоящее время в РФ развитию внутренней конкуренции мешает отсутствие эффективных механизмов поддержки инновационной деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров.

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«Отсутствие эффективных механизмов поддержки инновационной деятельности в настоящее время тормозит развитие в РФ внутренней конкуренции, — констатировал Петров. — Многие предприятия не ставят своей целью реализацию высокоэффективных инноваций, поскольку в современных условиях их основная цель — выживание или поддержание минимального уровня прибыли. Происходит стагнация в развитии малого и среднего бизнеса, что также не способствует формированию здоровых конкурентных отношений. Существуют как экономические, так и административные барьеры входа на определенные рынки, преодолеть которые предприниматели могут не всегда. Перечень таких факторов достаточно широк, а решение указанных проблем далеко не всегда находится в экономической плоскости».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, каким трем моментам должны уделить внимание власти РФ для развития внутренней конкуренции.

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