Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Югре обвиняемая в даче взятки глава ООО «Нефтесервис» желает наказать полицейских и журналистов в появлении в средствах массовой информации её фотографии без макияжа. Об этом сообщает телеканал «Мегаполис».

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Женщина написала заявление в Следственный комитет России. Она обвиняет полицейских в том, что они отправили журналистам её неприглядное фото в момент задержания, а телеканал «Мегаполис» впал в немилость за публикацию данной фотографии.

Отмечается, что фотография женщины была сделана сразу после задержания. По некоторым данным, чтобы избежать ареста, она пыталась перейти границу России с Абхазией и оттуда проникнуть в Грузию.

Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры ХМАО, генеральный директор ООО «Нефтесервис» в 2015–2016 годах передала взятку в два миллиона рублей начальнику управления Пенсионного фонда РФ по Нижневартовску за общее покровительство и непроведение проверок в отношении предприятия. По факту было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

Гендиректор ООО «НефтеСервис» уже оштрафована на 20 млн рублей по решению суда. Также ей придётся ответить по уголовному делу по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).