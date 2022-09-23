Калуга, , 10:34 — REGNUM Калужские судебные приставы исполнили решения суда об административном выдворении из страны очередных нелегалов. На этот раз выдворению подверглись 16 иностранцев — граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Об этом 23 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.

Нелегальных мигрантов из Туркестана доставили в аэропорт для выдворения из страны Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Поводом для принятия судом такого решения, в основном, является нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания.

Восемь граждан Таджикистана, семь граждан Узбекистана и один гражданин Киргизии были доставлены до пункта пропуска через государственную границу в столичном аэропорту.

«Оттуда нелегалы улетели в государства гражданской принадлежности. Въезд в Россию для выдворенцев теперь будет закрыт в течение пяти лет», — уточнил Артём Залогин.

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