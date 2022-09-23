Калуга, 23 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы исполнили решения суда об административном выдворении из страны очередных нелегалов. На этот раз выдворению подверглись 16 иностранцев — граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Об этом 23 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Нелегальных мигрантов из Туркестана доставили в аэропорт для выдворения из страны

Поводом для принятия судом такого решения, в основном, является нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания.

Восемь граждан Таджикистана, семь граждан Узбекистана и один гражданин Киргизии были доставлены до пункта пропуска через государственную границу в столичном аэропорту.

«Оттуда нелегалы улетели в государства гражданской принадлежности. Въезд в Россию для выдворенцев теперь будет закрыт в течение пяти лет», — уточнил Артём Залогин.